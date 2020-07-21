«Это был знак»: Боня несколько лет носила браслет, который подобрала на улице

21 июля модель и телеведущая Виктория Боня решила поговорить со своими подписчиками в Instagram о знаках судьбы. Спросив поклонников о том, верят ли они в подсказки, посланные самой жизнью, звезда «Дом-2» поделилась, что в трудные моменты часто замечала нечто подобное, намекающее ей на положительный исход дела. 40-летняя звезда даже привела пример такого случая.

«Как-то я шла по улице Москвы. В тот самый момент, когда я подумала, что все так плохо, я увидела под ногами браслет из золота, который кто-то обронил… Для меня это был знак, что все будет хорошо! Я даже воспаряла духом», — рассказала Боня.

Ведущая стала рассуждать о том, что люди своими мыслями создают окружающую их реальность и подстраивают жизнь под себя. Но одна из первых комментаторов настойчиво попросила телезвезду поведать, что в итоге стало тем самым браслетом.

«Я подняла его и надела себе на руку. Носила его очень долго!» — написала в ответ Виктория.

Всем известно, что, несмотря на сложные моменты, в целом судьба женщины сложилась очень даже хорошо. Она снялась в нескольких телепроектах и музыкальных клипах, побыла в браке с сыном ирландского миллионера и родила от него дочь. Сейчас звезда живет за границей, а ее страница в Instagram служит наглядной демонстрацией успешной жизни.