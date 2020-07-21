«И у этой женщины четверо детей?»: Климова прикрыла наготу полотенцем, лишив фанатов дара речи

42-летняя Екатерина Климова поделилась с поклонниками весьма провокационным снимком. Как выяснилось, это фото было сделано во время одного из гастрольных туров, когда актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» отдыхала в гостиничном отеле, готовясь к отлету в столицу. Позже личный кадр экс-супруги Гелы Месхи появился в одном из ее фан-страничек. Поклонники знаменитости не смогли остаться равнодушными, увидев Климову в обычной обстановке, вне сцены.

Бывшая возлюбленная Месхи прикрыла наготу махровых полотенцем, лишив фанатов дара речи. Еще Борис Корчевников в своей программе «Судьба человека», беседуя с Климовой, подметил, что она обладает какой-то манкостью, невероятной женственностью, которая притягивает мужчин. Телеведущий уточнил, что Екатериной хочется восхищаться и любоваться. А подписчики актрисы и вовсе подметили, что им было трудно поверить в то, что у Климовой есть четверо детей.

«Чувственная девушка, мечта», «Самая любимая актриса!! Такая настоящая, замечательная мама и просто красавица», «Влюбиться в вас так легко!», «Куда вообще Месхи смотрит?!», «Игривая, ласковая и нежная», «Очень бы хотелось, чтобы она сошлась с Гелой! Такая красивая пара», «Ножки супер, бесконечные!», «И у этой женщины четверо детей?! Просто не может быть! Фигурка вау!», «Я бы такую от себя никуда не отпустил», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей: старшая дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья — тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней — от Игоря Петренко и четырехлетняя Белла. Малышку актриса родила от Гелы Месхи, который был ее третьим мужем.