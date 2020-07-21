Невестка Орбакайте в спортивном кроп-топе и легинсах похвасталась стройной фигурой

Несколько месяцев старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков со своей женой, 23-летней моделью Аленой Красновой, провели в изоляции от внешнего мира, уединившись на бывшей даче Аллы Пугачевой на Истре. Скучать паре не приходилось: там Пресняков занимался музыкой, а его возлюбленная наводила порядок в доме и в саду, а также занималась йогой.

Кстати, на даче пара отметила и день рождения Никиты, а также неоднократно устраивала пикники в большой компании друзей.

Но такой расслабленный образ жизни, кажется, никак не отразился на стройной фигуре модели. Краснова в первые же дни после отмены самоизоляции отправилась на съемки, приняла участие в откровенной фотосессии, а теперь демонстрирует свою стройность в спортивном зале, облачившись в кроп-топ и легинсы.

К слову, не у одной Красновой фигура не пострадала от карантина. К примеру, зарубежная коллега невестки Орбакайте, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, тоже смогла поразить некоторых фолловеров своими стройными изгибами.