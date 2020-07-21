«Сулейман бы такого не позволил»: Бергюзар Корель в мини-бикини засветила татуировку на бедре

37-летняя Бергюзар Корель абсолютно не комплексует из-за своей внешности. Поклонники знаменитости подметили, что после вторых родов (в марте она родила сына Хана) актриса из турецкого сериала «1001 ночь» значительно прибавила в весе. У нее появились растяжки и целлюлит.

При этом возлюбленная Халита Эргенча не перестает радовать подписчиков свежими пляжными снимками, демонстрируя фигуру в мини-бикини. Судя по всему, Бергюзар абсолютно не переживает из-за произошедших с ее телом метаморфоз. Ко всему прочему, отдыхая на яхте, Корель засветила татуировку на бедре. Внимательные фанаты разглядели в рисунке образ маленького ангелочка с крыльями. Нашлись и те, кто предположил, что это тату было сделано по эскизам старшего сына Бергюзар и Халита — десятилетнего Али.

«Халиту очень повезло! Такая мягкая женщина, добрая и чувственная», «Сулейман бы такого не позволил!», «Очаровательная! Статная, как султанша», «Растяжки и целлюлит?! Главное, довольна собой!!», «Мне кажется она очень хорошая, чтобы там не писали и как не критиковали!! Очень светлый человечек», «Лишний вес добавляет ей очарования», «Никаких изъянов я не вижу, идеальная», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Напомним, что с будущим мужем Бергюзар Корель познакомилась на съемках сериала «1001 ночь». В СМИ писали, что Халит Эргенч бросил семью ради нового романа с молодой актрисой. Получив развод, партнер Мерьем Узерли по «Великолепному веку» сыграл свадьбу с Бергюзар. Вскоре у них родился общий сын Али. Младший наследник пары появился на свет в марте, кроху назвали Ханом.