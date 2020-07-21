«Нельзя убивать людей за то, во что они верят»: Билли Айлиш сделала неожиданное признание

Вера в бога у звезды порой доходила до фанатизма, но в определенный момент пропала.

В новом эпизоде своего подкаста под названием Me & dad radio на Apple music удостоенная премии «Грэмми» Билли Айлиш рассказала своему отцу Патрику О’Коннеллу о том, какой религиозной она была ранее и как это повлияло на ее сегодняшнее мировоззрение.

По словам звезды, когда она была маленькой, то очень верила в бога, причем безо всякой на то причины. Ведь ее семья подобными убеждениями никогда не отличалась, а сама Билли даже не была знакома с людьми, которые были бы также убеждены в существовании высшей силы.

Это продолжалось довольно долго, пока в один момент Айлиш не поняла, что вся ее вера куда-то пропала. Объяснения случившемуся у певицы нет, в определенный момент она просто перестала верить в бога, зато стала более понимающе относиться ко всем религиям.