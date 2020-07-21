Канье Уэст заявил, что Ким Кардашян с врачами хотят его запереть

Музыкант подозревает, что все это из-за слов об аборте его жены.

Канье Уэст заявил, что его жена Ким Кардашян вместе с врачами активно пытается ограничить его свободу. Во время общения в Twitter рэпер также заявил, что его теще Крис Дженнер запрещено находиться рядом с его детьми. В своей череде твитов, в минувший понедельник, 20 июля, 43-летний музыкант попросил Ким и ее маму связаться с ним, а также утверждал, что они пытаются каким-то образом запереть его.

«Ким пыталась улететь в Вайоминг с доктором, чтобы запереть меня, как в фильме «Убирайся», потому что вчера я плакал о спасении жизни своих дочерей. Если меня посадят, как Манделу, вы узнаете, почему», — написал Уэст в своем личном аккаунте, ссылаясь на свои слова во время первого предвыборного митинга.

В последующих своих сообщениях музыкант просил Ким и Крис связаться с ним. Уэст также затронул и другие темы, упомянув Кардашян в 2007 году, когда та снялась для Playboy. Музыкант заявил, что его дети никогда не будут позировать для публикаций в подобных изданиях, сообщает People.