«Развелся!»: Харламов посмеялся над своим расставанием с Асмус

Последний месяц имя Гарика Харламова и Кристины Асмус чаще упоминают в свете их предстоящего развода, нежели по причине каких-либо творческих событий. И на этот раз ньюсмейкер — снова Харламов. Известный шоумен, резидент Comedy Club опять отпустил шутку насчет расставания с супругой.

Находясь в Санкт-Петербурге, Харламов наблюдал одно из главных ночных событий лета — разведение моста. И в момент, когда половинки конструкции разделились окончательно, Харламов повернулся в кадр и радостно произнес: «Развелся!» И показал рукой на мост.

Видеоролик с шуткой появился в Twitter коллеги Харламова, юмориста Данилы Поперечного.

Снял своего краша pic.twitter.com/ozsj6BtsEx — Данила Поперечный (@Spoontamer) July 20, 2020

К слову, до сих пор фанаты пары продолжают теряться в догадках, что же произошло между супругами, раз они решили спустя 8 лет брака расстаться. К тому же артисты воспитывают маленькую дочку Настю. Недавно стало известно, что документы в суд отнес именно Гарик Харламов. Поэтому в Сети заговорили о том, что именно он стал инициатором разрыва.