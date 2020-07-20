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Возвращение к работе: Ирина Шейк поделилась честным селфи без макияжа и укладки

Модель посетила топового нью-йоркского стилиста. По всей видимости, девушка решила сменить прическу.

Возвращение к работе: Ирина Шейк поделилась честным селфи без макияжа и укладки
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com/

Ирина Шейк уже больше года живет в Нью-Йорке. Она вернулась в свою квартиру на Манхэттене, когда рассталась с Брэдли Купером. Модель там живет с дочкой Леей и своей мамой Ольгой. Обычно папарацци часто снимают русскую красавицу во время прогулок с наследницей, но в последнее время она исчезла из вида. Лишь несколько раз за время карантина девушку видели то с дочкой, то в гостях у Купера, а также во время встреч с друзьями.

Фотосессии и другие съемки Ирины были перенесены. Она тосковала по работе, поэтому даже стала делиться архивными фото и устраивать модные съемки прямо у себя дома. Но накануне модель вернулась к работе.

Первым делом она отправилась в стилисту. Девушка сделала селфи напротив зеркала, когда сидела в кресле, а над ней «колдовал» топовый нью-йоркский стилист по волосам Джейкоб Розенберг, уроженец Ванкувера, помощник знаменитого парикмахера Гарри Джоша.

В кадре Шейк предстала без макияжа и укладки. Мастер только начал работать над ее волосами. Она была облачена в черную футболку оверсайз и шорты, показав стройные ноги.

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk/

У Гарри, чей салон красоты посетила Ирина,  бывают многие звезды, даже Ева Лонгория. Не исключено, что модель решила сменить имидж, начав со стрижки. Однако результат преображения она пока не показала. Многие поклонники в свою очередь восхитились красотой 34-летней звезды.

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