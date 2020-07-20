«Ух, а муж-то как позволил?»: Ковальчук в экстра-мини соблазнительно станцевала на лужайке

В беседе с поклонниками Юлия Ковальчук призналась, что не так давно она приняла участие в новой фотосессии. В подтверждении своих слов экс-солистка группы «Блестящие» поделилась свежим видеороликом, который был сделан на съемочной площадке.
Ко всему прочему, артистка сообщила, что в ближайшее время она собирается представить свой новый трек. Поклонники знаменитости тут же предположили, что эти кадры были отсняты супругой шоумена Алексея Чумакова для свежего клипа.
«Чтобы у вас не складывалось ощущение, что я только готовлю, ловлю рыбу и ухаживаю за огородом, вот вам кусочек меня новой! Скоро представлю новую песню, которую вы уже почти прочувствовали, находясь со мной в студии и наблюдая за моими ночными танцами, готовлю еще один интересный проект. Следите за мной пристально», — отметила певица.
Ковальчук не оставила своих фанатов равнодушными, примерив экстра-мини. К слову, платье знаменитости едва прикрывало ее роскошное тело. Девушка соблазнительно станцевала на поляне, представ в кокетливом образе.
«Красота неописуемая!», «Юлечка, я долгое время за вами наблюдаю. Вы такая классная, песни ваши обожаю, и проекты в которых вы участвовали, вы невероятно сильная и смелая», «Так держать, красавица наша любимая!!», «Ух, а муж-то как позволил?!», «Обаятельная и привлекательная», «Невероятно легкая, воздушная зефирка, никого не слушайте, видео огонь», «Ноги, Юлия! Зависла!», «А вы и на пляже ходите на шпильках?!», «Восхитительная», — такие комментарии появились под свежим видеороликом певицы.