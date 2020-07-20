«Ух, а муж-то как позволил?»: Ковальчук в экстра-мини соблазнительно станцевала на лужайке

В беседе с поклонниками Юлия Ковальчук призналась, что не так давно она приняла участие в новой фотосессии. В подтверждении своих слов экс-солистка группы «Блестящие» поделилась свежим видеороликом, который был сделан на съемочной площадке.

Ко всему прочему, артистка сообщила, что в ближайшее время она собирается представить свой новый трек. Поклонники знаменитости тут же предположили, что эти кадры были отсняты супругой шоумена Алексея Чумакова для свежего клипа.

«Чтобы у вас не складывалось ощущение, что я только готовлю, ловлю рыбу и ухаживаю за огородом, вот вам кусочек меня новой! Скоро представлю новую песню, которую вы уже почти прочувствовали, находясь со мной в студии и наблюдая за моими ночными танцами, готовлю еще один интересный проект. Следите за мной пристально», — отметила певица.

больше по теме Плоский живот на зависть: Юлия Ковальчук блеснула точеной фигурой в эффектном бикини Певица провела день у бассейна.

Ковальчук не оставила своих фанатов равнодушными, примерив экстра-мини. К слову, платье знаменитости едва прикрывало ее роскошное тело. Девушка соблазнительно станцевала на поляне, представ в кокетливом образе.