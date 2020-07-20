«Сделали легкие кадры, неодетые»: Максакова не постеснялась оголиться перед фотографом

Кроме того, оперная дива пробует себя в новом музыкальном жанре, исполняя попсу.

24 июля вдова Дениса Вороненкова отметит свой 43-й день рождения. К этому событию дочь Людмилы Максаковой решила выпустить новую песню «Пандемия любви». Общественность уже успела оценить очередной музыкальный шедевр в исполнении оперной дивы.

Примечательно, что знаменитость решила поэкспериментировать с жанрами, отдав предпочтение попсе. Стоит отметит, что не всем поклонникам артистки этот трек пришелся по вкусу. Среди фанатов нашлись и те, кто подметил, что эта песня больше подошла бы для репертуара группы «ВИА Гра». А Марии посоветовали петь привычные арии.

Но самое главное, как пишет «Комсомольская правда», это видеоролик, который был смонтирован к песне. Максакова сопроводила его весьма провокационными кадрами, рискнув на фотосъемку в стиле ню. Об этом, к слову, рассказал именитый фотограф Владимир Широков. Мужчина уточнил, что именно Маша настояла на том, чтобы оголиться перед камерой, абсолютно не стесняясь предстать без одежды.

«Сделали кадры легкие, нежные, неодетые», — отметил фотограф, уточнив, что на тот момент Максакова находилась в прекрасной форме.

Все снимки были сделаны исключительно для личного архива. Маша настоятельно просила Владимира Широкова не показывать эти фото и не публиковать их в Сети. Однако спустя годы Максакова все-таки решилась продемонстрировать те кадры публике, чем собственно и вызвала бурную реакцию у своих поклонников.