После съемок в «Бессмертной гвардии» Шарлиз Терон понадобились три операции

На съемках актриса Шарлиз Терон ведет себя максимально самоотверженно и старается выкладываться на все 100%. Вероятно, именно поэтому она получила вполне серьезные травмы на съемках своего последнего проекта, фильма «Бессмертная гвардия» студии Netflix.

Как сообщает издание Stellar Magazine, во время съемок звезда сама выполняла большинство трюков, что и привело к травмам. Порванная связка на большом пальце и защемление локтевого нерва, из-за которого Терон практически не могла управлять рукой.

Как рассказала актриса, уже после съемок фильма она осознала, что само уже ничто не заживет и ей нужны как минимум три операции.

Напомним, ранее выяснилось, что роль персонажа Фуриосы в новом «Безумном Максе», которую ранее исполняла именно Терон, отдали более молодой актрисе, что весьма разозлило Шарлиз. Как призналась звезда, она с большим трудом смогла смириться с этой неприятной новостью.