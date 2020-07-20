«О Боже! Наша Афродита»: Загитова в мини-бикини сверкнула изящной фигурой и бесконечными ногами

На одной из фан-страничек Алины Загитовой появилось ее архивное летнее фото, которое сама олимпийская чемпиона Игр-2018 в Пхенчхане ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры подопечная Этери Тутберидзе предстала в мини-бикини, сверкнув изящной формами и бесконечными ногами. Примечательно, что верные почитатели спортсменки не смогли остаться равнодушными, по достоинству оценив стройность своей любимицы, которая может похвастаться атлетичной фигурой.

«Такая естественная, самая милая улыбка», «О Боже! Наша Афродита», «Самая изящная и стройная!!», «Пожалейте наши нервы!!», «Можно только позавидовать, Алинчик! У тебя все впереди», «Восхитительная! Королева льда», «Умничка!! Многого добилась, наша гордость», «Хорошенькая, такая всегда улыбчивая», «Тонюсенькая, спорт требует жертв!! Никаких вкусностей», — такие комментарии появились под снимком Загитовой.

Ранее в интервью Кириллу Клейменову в информационном программе «Время» на Первом канале подопечная Этери Тутберидзе сообщила о намерении приостановить спортивную карьеру. При этом олимпийская чемпионка Игры в Южной Корее дала понять, что не намерена прекращать тренироваться. Этой зимой Алина Загитова вместе с пятилетней Надей Песковой дебютировала в ледовом мюзикле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Позже заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подметила, что юная чемпионка все также радует своих поклонников красотой и чистыми прокатами пусть и в рамках танцевальных шоу.