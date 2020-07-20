«Давай, лентяйка! Ты можешь»: Арзамасова в мини-шортах встала в планку

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее в прессе появилась информация о том, что 25-летняя актриса из ситкома «Папины дочки» скрывала роман с постановщиком ледовых шоу и мюзиклов Ильей Авербухом, который, к слову, старше ее на двадцать один год. Утверждалось, что значительная разница в возрасте влюбленных нисколько не смущает. Ко всему прочему, репортерам удалось сфотографировать Елизавету и Илью на одной из летних террас. Стоит отметить, что опровергать информацию о романе артистка не стала, как впрочем и бывший муж Ирины Лобачевой.

Девушка отметила, что за последнее время число ее подписчиков в Instagram значительно подросло. За ее аккаунтом следят порядка 700 тысяч человек. Лиза не может понять, почему общественность так интересуется ее личной жизнью. К слову, в СМИ также активно муссируется и другая история: взаимоотношения Мирославы Карпович и Павла Прилучного. Экранная сестра Арзамасовой по ситкому «Папины дочки» якобы встречается с теперь уже бывшим мужем Агаты Муцениеце. Однако все стороны пока сохраняют молчание. Актер из сериала «Мажор» и во все отказался, что-либо говорить на тему частной жизни в беседе с репортерами.

На фоне публикаций о романе с Ильей Авербухом — 25-летняя Лиза Арзамасова поделилась летним снимком, позировав перед объективом фотокамеры в мини-шортах и лимонном кроп-топе. Таким образом, актриса не только подчеркнула длину ног, но и сделала акцент на талии. Девушка показала планку, уточнив, что сейчас, рассматривая старые снимки, она мотивирует себя заниматься спортом.