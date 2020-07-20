«Давай, лентяйка! Ты можешь»: Арзамасова в мини-шортах встала в планку

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее в прессе появилась информация о том, что 25-летняя актриса из ситкома «Папины дочки» скрывала роман с постановщиком ледовых шоу и мюзиклов Ильей Авербухом, который, к слову, старше ее на двадцать один год. Утверждалось, что значительная разница в возрасте влюбленных нисколько не смущает. Ко всему прочему, репортерам удалось сфотографировать Елизавету и Илью на одной из летних террас. Стоит отметить, что опровергать информацию о романе артистка не стала, как впрочем и бывший муж Ирины Лобачевой.
Девушка отметила, что за последнее время число ее подписчиков в Instagram значительно подросло. За ее аккаунтом следят порядка 700 тысяч человек. Лиза не может понять, почему общественность так интересуется ее личной жизнью. К слову, в СМИ также активно муссируется и другая история: взаимоотношения Мирославы Карпович и Павла Прилучного. Экранная сестра Арзамасовой по ситкому «Папины дочки» якобы встречается с теперь уже бывшим мужем Агаты Муцениеце. Однако все стороны пока сохраняют молчание. Актер из сериала «Мажор» и во все отказался, что-либо говорить на тему частной жизни в беседе с репортерами.
На фоне публикаций о романе с Ильей Авербухом — 25-летняя Лиза Арзамасова поделилась летним снимком, позировав перед объективом фотокамеры в мини-шортах и лимонном кроп-топе. Таким образом, актриса не только подчеркнула длину ног, но и сделала акцент на талии. Девушка показала планку, уточнив, что сейчас, рассматривая старые снимки, она мотивирует себя заниматься спортом.
«Это было бы идеальное утро, но фото «из сундука», так что мотивирую сама себя: давай, лентяйка. Ты можешь!» — с юмором отметила актриса.