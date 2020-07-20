Бывшая сноха Федора Бондарчука познакомила аудиторию с новым мужчиной

Бывшая сноха режиссера Федора Бондарчука — Тата Мамиашвили — познакомила публику с новым мужчиной. Напомним, девушка официально узаконила отношения с Сергеем Бондарчуком в 2012 году.

Изначально семейная жизнь молодых людей была безоблачной, многие знакомые и друзья были уверены, что Сергей и Тата вместе на всю жизнь. Каково же было удивление, когда влюбленные развелись в 2019 году. Тогда поговаривали, что причиной расставания стала актриса Нино Нинидзе — ею якобы увлекся Бондарчук-младший.

Долгое время о личной жизни дочери Михаила Мамиашвили ничего не было известно. В выходные Тата раскрыла нового избранника. Мужчину зовут Филипп, недавно он отметил 29-летие. Совместными снимками с девушкой с мероприятия мужчина поспешил поделиться на личной странице в Instagram. В кадре молодые люди выглядели очень счастливыми: Тата прижималась к своему новому избраннику, а тот властно обнимал ее левой рукой.

В комментариях люди выбор Мамиашвили оценили: «Этот красивее предыдущего», «Мы за вас очень рады! Вы очень красивая пара», «Наконец-то и вы счастливая», «Даже похожи чем-то», «Волшебные! Цветите!» — высказались они.