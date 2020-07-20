«Откуда у моего ребенка?»: годовалая дочка Кудрявцевой начала употреблять слова-паразиты

Лера Кудрявцева после режима самоизоляции успела отдохнуть в Сочи. Она взяла с собой на море годовалую дочку Марию, а также взрослого сына Жана от первого брака и внука Льва. Телеведущая с радостью купалась и загорала. Она облачалась в яркие наряды, а также наряжала свою наследницу. Кроха даже научилась кататься на самокате. Поклонники отмечают, что девочка растет настоящей красавицей и модницей.

Лера недавно отвечала на вопросы поклонников. Многие поинтересовались, разговаривает ли Маша. Телеведущая заверила, что кроха давно стала говорить. Кудрявцева смотрит вместе с наследницей советские мультфильмы. Девочка любит сказку «Гуси-лебеди». Также малышка ходит на развивающие занятия. Однако Кудрявцева не ожидала, что девочка подхватит слово-паразит.

«Провожу расследование, откуда у моего ребенка слово-паразит: «Ой, беда». Второй день у меня ребенок ходит. «Машенька, ты забыла ручки помыть», — говорю. Она: «Ой, беда!» Вот как старушка. Откуда?» — поразилась телеведущая.

Пока она не смогла вычислить, от кого Мария могла услышать такое слово. При этом малышка еще и переняла манеру говорить. Муж блондинки Игорь Макаров на днях побывал с девочкой в зоопарке. Возможно, что там кроха и услышала слово-паразит. А после насыщенных выходных хоккеист даже заснул на коленках звезды. Лере было жалко будить супруга, хоть у нее и скопились дела.