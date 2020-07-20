Умер режиссер Александр Боголюбов, отец Оскара Кучеры

Он автор множества проектов, среди которых «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города».

Сайт Союза кинематографистов России сообщил печальную новость: в возрасте 86 лет скончался известных режиссер Александр Боголюбов. Причина смерти пока не разглашается. Он создал множество проектов, среди которых «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города».

Еще в январе этого года сын режиссера, популярный актер Оскар Кучера, сообщал о том, что его отца увезли в больницу в Москве. На тот момент артист надеялся, что все будет в порядке и причиной госпитализации стал возраст.

Александр Боголюбов родился в 1934 году, а с 1978 года стал режиссером-постановщиком на студии «Экран», после чего работал на «Мосфильме». Режиссер воплотил в жизнь такие проекты, как «Батальоны просят огня», «Волшебник Изумрудного города» и «Приключения Незнайки и его друзей».

Приносим соболезнования родным и близким.