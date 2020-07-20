«Моя Ариша вернулась»: Волочкова сделала фото в обнимку с повзрослевшей дочкой после примирения

Анастасия Волочкова уже около года живет с таинственным возлюбленным. Имя мужчины она предпочитает скрывать, а также не показывает его лицо публике. В этом году в свой день рождения артистка объявила о скорой свадьбе. Своего избранника даже с мамой балерина знакомить на стала. Ранее она признавалась, что Тамара Владимировна часто рушила ее отношения с мужчинами, поэтому на этот раз звезда перестраховалась.

Однако у Анастасии разладились отношения с 14-летней дочкой Ариадной от первого мужа, Игоря Вдовина. Их брак был фиктивным и продлился недолго, но артистка до сих пор припоминает экс-возлюбленному старые обиды. Сам Вдовин давно счастлив в отношениях с новой пассией — Еленой Николаевой, которая является ведущей программы «Утро России». Девушка подружилась с наследницей Волочковой и даже часто выходила с ней в свет.

А на днях Ариадна пришла в гости к маме. Как оказалось, они помирились. В первый же вечер балерина поделилась снимком в обнимку с дочкой. Они наслаждались хорошей погодой на скамейке во дворе дома. А на следующий день артистка запечатлела наследницу в джинсах с высоко талией и блузкой с принтом. Сама Анастасия позировала в платье, которое сочеталось по цветовой гамме с нарядом наследницы.

«Моя Ариша вернулась с отдыха и приехала к нам домой. Поделилась впечатлениями, рассказала о походе в горы, показала фото и видео», — отчиталась звезда.

Она также ознакомилась со стихами дочери и похвасталась, что девочка поступила в престижный лицей. Балерина подчеркнула, что гордится ее успехами.