«Настя стала тростинкой»: Каменских в кожаных шортах оголила постройневшие бедра

Певица в последнее время удивляет поклонников своей грациозностью.

Анастасию Каменских в последнее время трудно узнать. Вместо привычной всем аппетитной красотки публика лицезреет грациозную лань со стройными ножками и осиной талией.

Кто-то осуждает звезду за это, с ностальгией вспоминая женственные формы звезды. А кто-то восхищается изменившейся фигурой певицы. В любом случае, сама артистка явно довольна своим внешним видом, постоянно подчеркивая свои достоинства. Теперь на смену декольте блог Насти все чаще заполняется фотографиями в коротеньких платьицах и мини-шортиках с акцентом на стройные ноги и изящные бедра.

Именно в таком образе возлюбленная Потапа предстала в последнем посте Instagram. Певица запечатлелась в белой рубахе оверсайз, которая подчеркивала хрупкость ее фигуры, а также в кожаных шортах с рокерской отделкой в виде металлических заклепок. Тонкая талия дополнительно подчеркивалась ремнем.

«Настя стала тростинкой», «Какая стройняшка, просто прелесть», «Ножки от ушей», «Бомбита», «Высокая, красивая», «Как все идеально!» — восхитились фолловеры.

Как всегда, не обошлось и без недовольных внешним видом звезды комментаторов.