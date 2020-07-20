«Мило до слез»: Галкин поймал в объектив нежные объятия Пугачевой с шестилетним сыном

Примадонна выехала на природу в сопровождении мужа и детей.

Алла Пугачева и Максим Галкин выбрались вместе с шестилетними детьми Лизой и Гарри на пикник. Звездная семья появилась на живописном берегу реки, заросшем сочной травой.

Здесь на склонившемся дереве Примадонна присела, чтобы полюбоваться на журчащую воду, а ее дети радостно стали бегать вокруг, буквально летая от счастья. В какой-то момент сын певицы подошел к маме нежно прижался к ней, заключив ее в трогательные объятия.