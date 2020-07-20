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«Мило до слез»: Галкин поймал в объектив нежные объятия Пугачевой с шестилетним сыном

Примадонна выехала на природу в сопровождении мужа и детей.

«Мило до слез»: Галкин поймал в объектив нежные объятия Пугачевой с шестилетним сыном
Алла Пугачева. Фото: Владимир Веленгурин/ КП.

Алла Пугачева и Максим Галкин выбрались вместе с шестилетними детьми Лизой и Гарри на пикник. Звездная семья появилась на живописном берегу реки, заросшем сочной травой.

Пугачева с сыном. Фото
Пугачева с сыном. Кадр из видео https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Здесь на склонившемся дереве Примадонна присела, чтобы полюбоваться на журчащую воду, а ее дети радостно стали бегать вокруг, буквально летая от счастья. В какой-то момент сын певицы подошел к маме нежно прижался к ней, заключив ее в трогательные объятия.

«За это можно все отдать. Радуемся Вашему счастью, Аллочка», «Боже, как мило, до слез. Здоровья Вашей семье, Алла Борисовна, детишки супер», «Только ради таких моментов и стоит жить», «За душу берет», — отреагировали на обнародованные в Сети кадры с Пугачевой и ее детьми почитатели звездной семьи.

Комментарии. Фото
Комментарии. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

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