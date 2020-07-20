Консьерж Джонни Деппа поделился подробностями измен Эмбер Херд

По словам Алехандро Ромеро, к актрисе по несколько раз в неделю приезжал кавалер.

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и изданием The Sun продолжается. Появились новые доказательства измены Эмбер Херд своему бывшему супругу. Как сообщает издание Deadline, консьерж пентхауса Джонни Деппа под присягой рассказал много интересного. Алехандро Ромеро заявил, что изобретатель Илон Маск частенько наведывался в гости к актрисе, когда Деппа не было дома, причем не стеснялся оставаться на ночь.

Как заявил консьерж, такие милые и не вполне дружественные визиты происходили по несколько раз в неделю, а Херд даже дала Маску запасной комплект ключей и пульт от гаража, чтобы он чувствовал себя как дома. Теперь актрисе будет весьма сложно защититься от этих обвинений, хотя ранее Илон Маск уверял, что интрижка с актрисой у него была уже после того, как женщина рассталась с Джонни.

В качестве оправдания за измены Эмбер сообщила суду, что на тот момент она страдала из-за паранойи Деппа и его уверенности в том, что она не была ему верна. В итоге оказалось, что паранойя была не напрасной.

Напомним, Депп и Херд поженились зимой 2015 года, а уже весной 2016-го актриса подала на развод.