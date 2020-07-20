Дважды папа: Джастин Тимберлейк празднует радостное событие

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями. Как сообщает издание Marie Claire, у пары знаменитостей родился сын. Сами звезды пока не спешат комментировать радостную новость, и в их соцсетях нет постов по этому поводу.

Напомним, Джессика и Джастин связали себя узами брака в 2012 году, а до этого они целых пять лет встречались. Весной 2015 года у актерской четы появился на свет первый сын, которого назвали Сайлас.

Напомним, Джастин Тимберлейк обрел популярность в музыкальной группе ’N Sync, после чего успешно начал сольную карьеру певца и завоевал популярность с такими хитами, как Cry Me a River и Sexy Back. Также артист снимался в кино, причем во многих проектах даже в главной роли, например в картинах «Время» и «Альфа Дог». Его жена Джессика — известная актриса и модель, ее вы могли видеть в картинах «Вспомнить все» и «Иллюзионист».