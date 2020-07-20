Бузова после обещаний стать блондинкой неожиданно предстала с голубыми локонами, как у Ивлеевой

Пользователи Сети тут же накинулись на певицу, обвиняя в подражании блогеру.

Ольга Бузова накануне заинтриговала своих поклонников, заявив о своем желании вновь стать блондинкой. Многим она запомнилась и полюбилась именно в таком образе, впервые появившись со светлыми локонами на «Доме-2». С тех пор прошло немало времени, но почитатели ее таланта все еще ностальгируют именно по своей любимице с белыми волосами.

больше по теме Сама стильность: Навка в асимметричном наряде устроила танцы в ресторане Фигуристка отметилась на дне рождения Григория Лепса.

В личном блоге звезда показала, как она будет выглядеть, если вновь станет блондинкой. И большинство ее поклонников с радостью восприняли это возможное грядущее преображение. Между тем Ольга поступила иначе, вместо обещанных белых локонов на ее новом фото в Instagram оказались голубые. Фолловеры тут же обратили внимание, что с похожим оттенком недавно засветилась Настя Ивлеева и обвинили поющую ведущую в подражании блогеру.