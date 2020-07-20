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Бузова после обещаний стать блондинкой неожиданно предстала с голубыми локонами, как у Ивлеевой

Пользователи Сети тут же накинулись на певицу, обвиняя в подражании блогеру.

Бузова после обещаний стать блондинкой неожиданно предстала с голубыми локонами, как у Ивлеевой
Ольга Бузова. Фото Global look press

Ольга Бузова накануне заинтриговала своих поклонников, заявив о своем желании вновь стать блондинкой. Многим она запомнилась и полюбилась именно в таком образе, впервые появившись со светлыми локонами на «Доме-2». С тех пор прошло немало времени, но почитатели ее таланта все еще ностальгируют именно по своей любимице с белыми волосами.

В личном блоге звезда показала, как она будет выглядеть, если вновь станет блондинкой. И большинство ее поклонников с радостью восприняли это возможное грядущее преображение. Между тем Ольга поступила иначе, вместо обещанных белых локонов на ее новом фото в Instagram оказались голубые. Фолловеры тут же обратили внимание, что с похожим оттенком недавно засветилась Настя Ивлеева и обвинили поющую ведущую в подражании блогеру.

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

«Ивлеева, только не списывай точь-в-точь», «У Ивлеевой уже давно есть такие фотки, Бузова повторяет!!!», «А-ха-ха. Ивлеева — копия», — написали в Сети хейтеры.

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