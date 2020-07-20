«Я чуть не убил свою дочь!»: Канье Уэст расплакался на своем первом предвыборном митинге

Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг в Чарльстоне, через две недели после объявления о намерениях стать президентом США, сообщает издание People.

В минувшее воскресенье 43-летний рэпер появился перед небольшой толпой поклонников в центре Exquis, одетый в пуленепробиваемый жилет. Во время своей бессвязной речи, которая длилась более часа, Уэст сделал странные и противоречивые комментарии, в том числе и о том, что Гарриет Табмен никогда на самом деле не освобождала рабов, она просто заставляла их работать на других белых людей.

Уэст также выразил свои мысли об абортах и расплакался после того, как раскрыл очень личные переживания, связанные с его покойной матерью Дондой Уэст и женой Ким Кардашян Уэст, которая родила дочь Норт в 2013 году, прежде чем пара узаконила свои отношения в 2014 году.

Как оказалось, Ким стояла перед выбором: оставить ребенка или сделать аборт. По словам Уэста, на тот момент у него было много подруг, как у известного рэпера, и он буквально не знал, как поступить.

«Я чуть не убил свою дочь! Я чуть не убил свою дочь! Я люблю свою дочь!» — внезапно закричал Уэст.