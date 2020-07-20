Семейная идиллия: Лиза Галкина с распущенными локонами полюбовалась красотами Подмосковья

Лиза Галкина в свои шесть лет имеет толпы поклонников. И это при том, что девочка не выступает на сцене и не ведет своих блогов в Интернете. Малышку просто снимает ее отец Максим Галкин на камеру и показывает ее уютную маленькую жизнь публике.

Чаще всего она ничем не отличается от бытия любого ребенка, имеющего заботливых родителей. Алла Пугачева и Максим Галкин с ранних пор ограничили девочку в гаджетах. Большей частью она развлекается с братом, мамой и папой, играя с ними и прогуливаясь, познавая окружающий мир.

Вот и на этот раз ее родители выехали всем семейством на природу для пикника. Кадры с происходящим комик обнародовал в личном блоге. Маленькая Лиза выбежала на луг в светлых одеждах с распущенными волосами, напоминая своим обликом лесную волшебницу или сказочную принцессу. Здесь на зеленой траве возле журчащей реки и запечатлел ее отец.