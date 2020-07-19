«Миссис сухой лед» Екатерина Диденко нашла нового парня, спустя 4 месяца после похорон мужа

Печально прославившаяся блогер-провизор Екатерина Диденко решила показать своим подписчикам в Instagram нового возлюбленного. Правда, не целиком, а лишь со спины, но этого уже было достаточно, чтобы вызвать бурю гнева и неодобрения от комментаторов. Напомним, четыре месяца назад женщина решила в закрытом помещении с бассейном устроить вечеринку, которая запомнилась бы на всю жизнь. Нужно признать, в какой-то степени ей это удалось, на «празднике» погиб ее муж, Валентин, а все пользователи Интернета из России теперь знают, что сухой лед в воде, в закрытом помещении, приводит к смерти.

Женщина грустила совсем недолго, Диденко устроила сессию вопросов и ответов в сторис, во время которых и расставила точки над i, она влюблена и у нее есть мужчина. Правда, показывать своего избранника она не спешит, но по сведениям журналистов, это актер Влад Черных, сейчас они вместе отдыхают в одном из домов отдыха.

Не все поклонники блогера с радостью восприняли известие о ее новом ухажере, ведь с погибшим мужем она жила целых 11 лет, а тут понадобилось всего четыре месяца, чтобы найти любовь.

«Все то, что я смогла прокомментировать я прокомментировала в сториз. Больше — не могу, я сама пока не понимаю, что происходит со мной» — заявила Диденко.

Разумеется, комментаторы тут же напомнили женщине, что ее муж умер всего-навсего в феврале, а кто-то с грустью заметил, что прошло слишком мало времени для новых отношений. Отдельные личности отметили, что Диденко просто устраивает хайп, сначала на трагедии, а теперь и на своих новых отношениях.