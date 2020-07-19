Михаил Ефремов полностью отказался от алкоголя и ведет здоровый образ жизни

Как сообщает издание «Московский комсомолец», артист Михаил Ефремов решил полностью отказаться от алкоголя, находясь под домашним арестом. Вместо горячительных напитков актер теперь отдает свое предпочтение минеральным водам. Также Ефремов старается вести максимально здоровый образ жизни, что весьма благотворно сказалось на его печени, но появилась новая проблема — астма.

Даже находясь взаперти, без возможности покинуть родное жилище, артист не унывает, регулярно смотрит популярные сериалы и читает книги, на знакомство с которыми раньше ему просто не хватало времени.

Напомним, ранее адвокат Эльман Пашаев сообщал журналистам, что он попросил Ефремова воздержаться от просмотра телевизора, тем не менее актер смотрит только спорт и канал «Культура», избегая выпусков новостей.

Напомним, 8 июня произошло ДТП, автомобиль, которым управлял актер, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. К сожалению, это столкновение стало фатальным для его водителя.