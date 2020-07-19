40-летняя Боня рассказала, как очистила организм от токсинов и шлаков

Бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита не скрывает: ее давно интересуют всевозможные загадочные практики. Так, 40-летняя Виктория Боня решилась принять участие в церемонии камбо с использованием яда зеленой лягушки. Благодаря этой практике, как пишет cosmo.ru со ссылкой на слова актрисы, ей удалось избавиться от токсинов, шлаков и негативной энергии. Вдаваться в подробности и описывать суть ритуала экс-участница «Дома-2» не стала. При этому девушка дала понять, что осталась под большим впечатлением от данной процедуры.

В одном из интервью Виктория призналась, что ведет здоровый образ жизни. Ко всему прочему, знаменитость давно отказалась от алкоголя. По словам Бони, даже выпитый за ужином бокал вина на утро отразиться на лице в виде отеков под глазами и припухлостей. По этой причине теледива решила наложить определенное табу на алкоголь. Она просто не пьет спиртные напитки.

У Виктории Бони есть восьмилетняя дочка Анджелина Летиция. По словам актрисы, она сама готовит для наследницы завтраки и обеды, провожает ее в школу и отвозит на дополнительные занятия. Пока девочка находится на уроках, Боня наводит в их доме порядок, прибирает вещи Анджелины. Такой подход, как говорит модель, удивляет ее близких подруг. Они не раз советовали Виктории обзавестись помощницей, которая будет вести быт. Вот только Виктории нравится чувствовать себя полезной и она не видит ничего предосудительного в том, чтобы следить за рационом своей семьи, отвечая за приготовления блюд.

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