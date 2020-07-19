Лариса Гузеева призналась, что сын всегда называл ее по имени

Лариса Гузеева продолжает активно работать над шоу «На дачу!» и радовать своих поклонников рассуждениями о жизни и хорошими воспоминаниями о днях минувших. В новом выпуске звезда оказалась в большой семье Башмаковых, в которой уже есть пять внуков. Гузеева отдельно похвалила хозяйку дома Зою, за жизнерадостность, а также отметила ее прекрасный внешний вид. дело в том, что несмотря на наличие пяти внуков, хозяин дома человек обеспеченный и сделал все, чтобы его близкие ни в чем не нуждались.

Однако у Гузеевой оказалось свое мнение на тот счет, как внукам стоит обращаться к хозяйке дома: по имени, или можно просто использовать слово «бабушка». По словам звезды, современные звезды шоу-бизнеса все чаще ошибочно думают, что если их будут называть по именам, то они автоматически станут чуть моложе, что явно далеко от истины. При этом женщина отметила, что когда она станет «бабушкой Ларой», то будет чувствовать себя наравне с внуками.

Также звезда вспомнила, что ее сын Георгий Толордава почти всегда называл ее только по имени, избегая слова «мама». Дело в том, что в грузинском языке слово «мама» означает «папа», так что появлялась определенная путаница.