Звезду проектов «Дом-2» и «Битва экстрасенсов» жестоко избили в Москве

Звезда проектов «Дом-2» и «Битва экстрасенсов» Никита Турчин сообщил о том, что его сильно избили в Москве. Информацию об этом он выложил в своем личном аккаунте в Instagram, сопроводив ее довольно жуткими и ничуть не постановочными фотографиями. По словам пострадавшего, сейчас он проходит лечение в больнице, а врачи оценивают его состояние как среднее.

Как сообщил сам знаменитый «Ключник», все случилось несколько дней назад. По словам экстрасенса, его тщательно и жестоко избивали, с применением подручных средств, не стеснялись бить и по голове. Каких-то подробностей 20-летний волшебник не помнит, ссылаясь на потерю памяти. Молодому человеку очень повезло, что после такой яростной атаки он сохранил ясный ум и в принципе даже не сильно пострадал, не иначе как сверхъестеcтвенные силы все же помогли ему выжить в том инциденте. Турчин также отметил, что ему было очень тяжело писать сообщение друзьям, чтобы позвать их на помощь. Почему он решил именно писать, а не сделать простой звонок — отдельная загадка. Но к счастью, звезда не забыл о самом важном — сделать несколько душещипательных фото для своих подписчиков в Instagram.