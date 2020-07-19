«Леди-совершенство»: Брежнева засветила стройные лодыжки, эффектно закинув ногу на корпус яхты

38-летняя Вера Брежнева обладает удивительным талантом все делать эффектно. Даже на обычных селфи в домашней обстановке звезда предстает настоящей бомбой.

Недавно в личном блоге певица обнародовала снимок с маленьким щенком французского бульдога. На девушке не оказалось ни грамма макияжа, а весь ее очаровательный носик был усыпан веснушками. Но и здесь она выглядела, как истинная королева.

А на последнем кадре в Instagram обстановка оказалась под стать ее статусу – любимица публики позировала на белоснежной яхте, выбрав наряд в цвет лайнеру. На певице оказались коротенькие шорты из трендового денима, маскулинная рубашка оверсайз с подвернутыми рукавами и шляпа с полями. Вера красиво забросила бесконечно длинную ногу на корпус судна, показав стройные лодыжки.

«Выходной, я тебя заслужила. Вчера друзья подарили мне идеальный день и новые навыки», — подписала она снимок.