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Акцент на бедра: Лопырева прошлась по турецкому пляжу в прозрачном купальнике с органзой

Модель отдыхает в Белеке с сыном.

Акцент на бедра: Лопырева прошлась по турецкому пляжу в прозрачном купальнике с органзой
Виктория Лопырева. Фото: Global look press

Виктория Лопырева переживала период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Дубае, а теперь решила немного сменить место дислокации и обосноваться в Турции. Модель месте с сыном Марком Лионелем прилетела в Белек частным самолетом.

Девушка предпочла отель люкс-класса, загорая на пляже вместе с наследником в отдельной VIP-зоне. На радость местной публике Виктория периодически появляется на берегу моря в интригующих нарядах. Недавно она предстала на набережной в полупрозрачном белом платье с открытой зоной декольте.

Теперь же ее заметили в зоне для занятий физической культурой в эффектном белом купальнике с прозрачным низом из органзы. Впрочем, модель трусиков и лифа были довольно целомудренными, сглаживая дерзкий эффект ткани.

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