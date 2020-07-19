Акцент на бедра: Лопырева прошлась по турецкому пляжу в прозрачном купальнике с органзой

Виктория Лопырева переживала период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Дубае, а теперь решила немного сменить место дислокации и обосноваться в Турции. Модель месте с сыном Марком Лионелем прилетела в Белек частным самолетом.

Девушка предпочла отель люкс-класса, загорая на пляже вместе с наследником в отдельной VIP-зоне. На радость местной публике Виктория периодически появляется на берегу моря в интригующих нарядах. Недавно она предстала на набережной в полупрозрачном белом платье с открытой зоной декольте.

Теперь же ее заметили в зоне для занятий физической культурой в эффектном белом купальнике с прозрачным низом из органзы. Впрочем, модель трусиков и лифа были довольно целомудренными, сглаживая дерзкий эффект ткани.