«Папочка, сенсация!»: Галкин и Пугачева подарили шестилетнему сыну микроскоп

71-летняя Алла Пугачева не скрывает: даже на самоизоляции она настаивала на том, чтобы двойняшки Гарри и Лиза не пропускали занятия с гувернером по французскому языку. В новом учебном году малыши пойдут в первый класс. К этому времени они научились читать, считать и писать. Примадонна отечественной эстрады не подпускает сына и дочь к компьютеру и не позволяет им пользоваться мобильными телефонами. При этом певица выделила детям по планшету с подключенным интернетом, исключительно для того, чтобы они делали домашние задания в онлайн-формате и могли общаться с репетиторами.

На днях муж артистки — шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками свежим видеороликом с шестилетним Гарри. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале с Примадонной подарили сынишке его первый микроскоп. Братик Лизы уже успел поделиться с родителем неожиданным открытием.

«Папочка, сенсация! Я за это лето через микроскоп увил… Как его там?! А, радугу!!» — не скрывал восторга Гарри. «Серьезно?!» — усомнился супруг Аллы Пугачевой. «Посмотри-посмотри, там же радуга», — настаивал на своем сын шоумена.

В ответ Максим только восхитился находке ребенка, поддержав его в новых открытиях.

«Вау!!» — лаконично отметил Галкин.

Стоит отметить, что муж певицы Валерии — Иосиф Пригожин в беседе с поклонниками признался, что считает Максима Галкина «фантастическим» отцом. Музыкальный продюсер уточнил, что уже давно следит за микроблогом шоумена и не перестает удивляться тому, как супругу Аллы Пугачевой удается находить время и на карьеру и на детей.