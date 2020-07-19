Мечты потерпели крах: Дженнифер Энистон и Брэд Питт обустраивали до развода детскую комнату

Развеялся слух о том, что актриса не хотела иметь детей от звезды фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк».

Поклонники актерской пары Дженнифер Энистон и Брэда Питта до сих пор не могут смириться с тем, что они в разводе. Чета прожила вместе всего пять лет и уже 15 лет прошло с момента их расставания. Тем не менее, зрители постоянно пытаются их «помирить».

Последний раз поводом для этого стало публичное воркование бывших влюбленных в феврале этого года на вечеринке после вручения «Оскара». Артисты откровенно кокетничали друг с другом и не скупились на улыбки. Тем не менее, ожидаемого воссоединения не произошло.

Однако появилась новая информация в пользу Энистон. Говоря о причинах развода супругов, называли как Анджелину Джоли, так и Дженнифер, которая, якобы, не хотела иметь детей от Питта. Как утверждает инсайдер портала Сheatsheet.com, это неправда. Актриса вем сердцем желала наследников от мужа, мало того пара занялась обустройством детской комнаты, а также помещений для игр малышей и проживания няни. Кроме того, в последние годы брака с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон говорила о том, что готова продолжить карьеру будучи беременной.

Отметим, что мечта звезды так и не осуществилась, а вот у ее экс-супруга с Анджелиной Джоли родилось трое детей и трех они еще усыновили.