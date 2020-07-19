«Полюбила»: дочь Машкова блеснула грудью и стройными бедрами в черном купальнике на пляже

35-летняя актриса призналась, что долго не принимала своей внешности.

Дочь всероссийского любимца Владимира Машкова Мария стала известна широкой публике по сериалу «Не родись красивой» и роли Маши Тропинкиной. Многие в принципе не связывают ее имя со знаменитым отцом. Особенно ярко это проявлялось в периоды работы над теленовеллой и ее показа по ТВ.

Однажды произошел забавный случай, когда к ее отцу подошли девушки и попросились запечатлеться рядом с ним. Актер был очень разочарован, услышав потом диалог приятельниц. Одна другой объяснила, что этот артист «папа Тропинкиной».

Тем не менее, несмотря на популярность и зрительскую любовь, Машкова долгое время страдала комплексами и обидой на своих родителей, которые рано развелись, оставили ее бабушке и активно строили свою карьеру. Только недавно ей удалось принять себя и своих ближайших родственников.

В личном блоге звезда обнародовала снимок в черном слитном купальнике и кепке снэпбэке, подписав его:

«С самой собой. Никогда не любила. Полюбила».

Напомним, Владимир Машков разошелся с актрисой Еленой Шевченко (мамой Марии) практически сразу после рождения дочери. До 7 лет ее воспитывала бабушка из Новосибирска. Потом мама все-таки приняла наследницу у себя в Москве. Девушка на фоне своего красавца-отца долго считала себя недостаточно привлекательной и талантливой.