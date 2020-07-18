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«Ты где зуб потерял?»: Сергей Лазарев заснял трогательный разговор с пятилетним сыном

Певец узнал у малыша, как он провел время у бабушки.

«Ты где зуб потерял?»: Сергей Лазарев заснял трогательный разговор с пятилетним сыном
Сергей Лазарев. фото: instagram.com/lazarevsergey/

Сергей Лазарев после романа с Лерой Кудрявцевой предпочитает не говорить о личной жизни. Для многих было шоком, когда стало известно, что у певца есть сын Никита. В 2020 году ребенку исполнится уже шесть лет. А в прошлом году артист сообщил, что у него также подрастает годовалая дочка Анна. С кем живет бывший участник  группы Smash!! тайна. Однако он признавался, что у детей одна биологическая мама, а вот суррогатные мамы, которые вынашивали малышей,  были разными.

Лазарев уже проявил себя, как заботливый отец. Он оберегает детей от лишнего внимания. Если дочку певец показывает редко, то сын часто позирует с отцом на отдыхе. Недавно наследники артиста погостили у своей бабушки Валентины Лазаревой и тети.  Мама звезды делилась трогательным семейным фото из загородного дома. В кадре малышей держала за руку племянница Сергея Алина.

«Мое счастье, мой смысл пребывания на этой планете», — писала она.

А когда дети вновь оказались с отцом, то Сергей пообщался с сыном. Беседу он записал на камеру, а также запечатлел улыбку Никиты. Мальчик вернулся от бабушки с массой эмоций.

«Я еще начал есть пиццу, потом пошел гулять», — делился малыш. «Никита, ты где зуб потерял?», — спросил Лазарев. «У бабушки», — ответил ему сын.

Певец с удивлением наблюдал за сыном. Мальчик не стеснялся улыбки и демонстрировал отсутствие зуба. Многие поклонники были очарованы малышом. Некоторые отметили, что он очень похож на отца, а также растет очень артистичным.

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