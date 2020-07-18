Вечер морепродуктов: невестка Орбакайте поужинала в ресторане с внуком Пугачевой

Никита Пресняков уже три года счастлив в браке с Аленой Красновой. Сын Кристины Орбакайте долгое время жил в Нью-Йорке с другой девушкой, но роман с Аидой Калиевой оказался недолгим. А вот юная модель очаровала музыканта из знаменитой семьи. По ее словам, их любовь была не с первого взгляда. Девушка опасалась, что избранник будет страдать звездной болезнью, но в итоге удивилась, когда узнала его получше.

больше по теме Невестка Орбакайте в шифоновом платье-бюстье и трендовых мюлях снялась с внуком Пугачевой Алена Краснова и ее супруг очаровали поклонников романтическими снимками.

Пока о детях молодые люди не думают. Они живут в удовольствие. Карантин пара провела на бывшей даче Аллы Пугачевой. Никита привел жену в особняк своей бабушки у побережья Истры. Там они отдыхали и загорали, а когда самоизоляция завершилась, то молодые люди собирались с друзьями и устраивали вечеринки. А теперь Краснова собирается в отпуск. В ближайшее время пара улетит в Сочи, а пока выходные они решили провести, устроив свидание.

Пресняков привел возлюбленную в ресторан в центре Москвы. Алена запечатлела внука Пугачевой за столом, где были блюда с креветками разных видов, крабовый салат и смузи. пара сидела на террасе, наблюдая за прохожими и наслаждаясь общением друг с другом. Накануне Краснова блеснула фигурой в платье-пиджаке. Возможно, что именно в этом наряде в этот день была девушка. А вот сын Орбакайте предпочел белую толстовку и джинсы.

Напомним, что ранее влюбленные устраивали рыбный вечер на даче. Они любят морепродукты и часто готовят сами. При этом, время от времени Алена и Никита посещают рестораны и бары, чтобы развеяться.