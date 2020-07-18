Семейный уикенд: Лера Кудрявцева запечатлела дочку в стильных джинсах скинни в зоопарке

Телеведущая показала наследнице леопарда, белого медведя и даже льва. Кроха в свою очередь очаровывала прохожих своим стильным нарядом.

Лера Кудрявцева недавно вернулась из отпуска. После карантина она две недели отдохнула в Адлере с годовалой дочкой Марией и взрослым сыном Жаном от первого брака. Телеведущая с радостью купалась и загорала. 49-летняя блондинка без стеснения позировала в купальнике. К слову, она наряжала и свою наследницу. Малышка то и дело появлялась на набережной в ярких платьях. Она даже научилась кататься на самокате.

Возвращение в Москву стало для Леры испытанием. Она призналась, что страдает из-за головных болей. Телеведущая почти не выходила в свет в последние дни. Она успела лишь посетить вечеринку, на которой повеселилась вместе с Ани Лорак. А 18 июня телеведущая устроила семейный выход в свет. Кудрявцева и ее муж Игоря Макаров привели дочку в столичных зоопарк. Они показали девочке леопарда, белого медведя и даже льва.

Мария сначала шла самостоятельно. Лера запечатлела девочку в джинсах скинни и с аппликацией и небесно-голубом джемпере. Розовые кроссовки дополнили образ. Когда ребенок устал, то Макаров взял девочку на руки. «Доча!», — пыталась привлечь внимание наследницы телеведущая. К слову, на кроху обращали внимание прохожие. Девочка очаровывала всех своим летним образом, а также пронзительными голубыми глазами.

Пользователи Сети тоже одарили малышку комплиментами. В фан-аккаунтах у Маши уже появилась армия поклонников. «Очаровательна семья», «Так смешно шагает», «Маша в модных джинсах», «Заботливый муж у Леры, а дочка красавица», «Кудрявцева приодела Машку», «Какая семья, загляденье», — стали обсуждать кадры фанаты.