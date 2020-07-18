«Папочка будет испытывать»: Галкин обучил шестилетнего Гарри мужским премудростям

Максим Галкин обучил шестилетнего сына Гарри мужским премудростям. 44-летний комик как никто другой заботится о воспитании наследников и со своей стороны старается сделать все, чтобы у сына и дочери не было недостатков в знаниях. Вместе с Пугачевой Галкин вкладывает немалые деньги в репетиторов, а в свободное от работы время старается рассказывать малышам что-то интересное сам.

Так, с Гарри Максим регулярно занимается мужскими делами – что-то мастерит, чинит и конструирует. На собственном примере Галкин учит сына быть хозяйственным и ответственным за состояние дома и участка. Субботним вечером счастливый отец показал маленькому сыну, как запаять деталь в динамо-машине, чтобы она не подводила своего хозяина.

«Папочка будет испытывать!», — описал происходящее на видео Гарри.

«Я сейчас буду паять! Немножко олова нужно капнуть. Улучшить соединение. А теперь давай проверим, работает ли или нет? Работает, отлично!», — комментировал весь процесс ремонта Галкин.

В Сети в очередной раз восхитились многогранностью таланта пародиста. «Максим, вы – идеальный отец! Гарри очень-преочень повезло», «Благодаря вам, сын вырастет самым лучшим мужчиной на земле», «Мне тоже полезно было посмотреть», «Спасибо за мастер-класс», «Не устаю восхищаться», — похвалили знаменитого папу люди.