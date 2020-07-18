Досуг с мамой: Боня запечатлела дочку в шифоновом платье за просмотром советских фильмов

Бывшая участница «Дома-2» живет в Монако, но не забывает о своих корнях, как и ее наследница.

Виктория Боня прославилась благодаря проекту «Дом-2». После ухода из телешоу она стала телеведущей и моделью. Девушка обладает эффектной внешностью, поэтому стала пользоваться успехом и блистать на красных дорожках. А продолжительный роман с французским бизнесменом Алексом Смерфитом подарил ей дочку Анджелину. Влюбленные давно расстались, но поддерживают дружеские отношения.

Недавно Боня рассказала, что Алекс борется с тяжелым недугом — болезнью Лайма. Это стало еще одной причиной, по которой она вернулась вместе с наследницей жить в Монако. Так девочка может больше общаться с отцом. К тому же, в пасмурном Лондоне Анджелине не понравилось. Теперь Виктория живет в апартаментах с красивым видом на побережье. Она посещает пляж, где купается, а загорает вечерами на террасе.

Наследница светской львицы в этом году отметила восьмилетие. Она уже пытается подражать маме. Недавно девочка примерила туфли на шпильке, которые были ей велики. При этом она пыталась научиться на них ходить. Девочка получает хорошее образование и изучает несколько языков. Как оказалось, Боня не забывает о своих корнях и ее дочка Очередной вечер они провели за просмотров фильма «Операация „Ы“ и другие приключения Шурика».

Виктория лежала в постели. Рядом с ней была дочка, облаченная в черное шифоновое платье с цветочным принтом. Кроха прильнула к маминому плечу.