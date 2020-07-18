«Буду показывать своим внукам»: Галкин обнаружил коллекцию афиш со своих выступлений 25-летней давности

44-летний телеведущий, шоумен Максим Галкин продемонстрировал своим поклонникам настоящий раритет. Муж Пугачевой опубликовал в личном аккаунте в Instagram уникальную находку – афиши со своих первых значимых выступлений:

«Разбираю старые бумаги и наткнулся на свои старые афиши. Причем, очень хорошо помню, почем у эти афиши сохранил. Буду показывать своим внукам: «Вот, дедушка когда-то выступал в Театре Эстрады, в Кремле!» — перебирая ценности, решил Галкин.

Он разместил в публикации изображение афиши одного из своих самых первых выступлений – на «Вечере юмора» в Театре Эстрады в 1994 году. Там будущий знаменитый артист значился как лауреат Всероссийского конкурса. На анонсе 1998 года имя Галкина уже соседствует с признанными мэтрами юмора Михаилом Задорновым, Евгением Петросяном, Семеном Альтом, Кларой Новиковой, Михаилом Евдокимовым.

Напомним, Максим Галкин вошел в отечественный шоу-бизнес как пародист. Многим поклонникам надолго запомнились его первые пародии на речь Бориса Ельцина и Владимира Жириновского. Карьера юмориста стремительно развивалась, он стал ярким исполнителем в шоу «Смехопанорама». Прославившись на юмористическом поприще, Галкин дебютировал как певец, исполнив в 2001 году дуэтом с Аллой Пугачевой хит «Будь или не будь».