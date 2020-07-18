«Икры такие мощные»: Кристина Асмус в мини-шортах сверкнула рельефными ногами

Кристина Асмус не раз оказывалась в центре скандалов. В 2019 году в обществе обсуждали фильм «Текст», в котором она снялась в постельной сцене. Тогда многие обвинили актрису в том, что она не верна своему мужу Гарику Харламову. Однако пара лишь смеялась над домыслами поклонников. А недавно супруги объявили о расставании. Более того, по данными СМИ, именно юморист подал на развод.

Пока Харламов ездит на вечеринки друзей и отрывается в караоке, Асмус публикует в Сети снимки, на которых то позирует в алом костюме в кафе, то с запечатлена с родителями или дочкой Анастасией. 32-летняя актриса не скрывает, что тщательно следит за внешностью. Она порой почти ничего не ест ради точеной фигуры, а чтобы кожа выглядела идеально, девушка не умывается водой, а использует антибактериальные средства. Кристина редко оголяется, предпочитая подчеркивать фигуру лаконичными нарядами.

А накануне актриса удивила фанатов, представ на фото в черной рубашке и джинсовых шортах с рваными краями. Туфли на каблуке и алая помада дополнили образ. Асмус обнажила стройные ноги. Однако поклонники посчитали, что снимок неудачный. Многие подвергли критике фигуру девушки.

«Ноги, конечно, беда, или ракурс ужасный», «Бедер то и нет, а икры такие мощные», «Сладкая малышка», «Ноги длинные», «Теперь и в мини вас увидели», «Слишком худая», «Непропорциональная тут», — стали комментировать пост подписчики.