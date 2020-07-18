Неожиданная встреча: Муцениеце в лимонной рубашке оверсайз сделала селфи с Пореченковым

Агата Муцениеце не так давно стала свободной девушкой. Актриса развелась с Павлом Прилучным. Влюбленные расстались еще в феврале этого года. Тогда некоторые поклонники были уверены, что причиной разлада в семье стал вспыльчивый характер звезды сериала «Мажор».

Вскоре после развода Павел уехал в отпуск с детьми и новой пассией. Папарацци запечатлели его с Мирославой Карпович, которая снималась в «Папиных дочках».

Сама пара не комментирует слухи о романе, но многие поклонники не сомневаются, что между ними есть романтические отношения. Неудивительно, что у Карпович вмиг появилось много злопыхателей. Девушку обвиняют в том, что она увела актера из семьи.

А в это время Муцениеце отправилась в поездку в Нижний Новгород. Накануне актриса блеснула на красной дорожке в сверкающем платье в пол, очаровав своей фигурой на фестивале «Горький fest».

На мероприятии Агата повстречала хозяина фестиваля Михаила Пореченкова. Девушка была уже облачена в лимонную рубашку оверсайз Balenciaga. Актриса позировала в обнимку с артистом, а Михаил Евгеньевич взял ее за руку.

Некоторые поклонники были рады видеть бывшую жену Прилучного в компании обаятельного и взрослого мужчины. «Наконец-то рядом взрослый мужчина, а не выскочка», «Агата, вы самая красивая и неповторимая», «Пашка заревнует», «Вот такие мужчины должны быть рядом!», «Вы прекрасно выглядите», «Прекрасная и естественная Агата», — прокомментировали пост подписчики.