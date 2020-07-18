46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка

До недавнего момента актриса предпочитала умалчивать, кто именно стал папой Андрея.

46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка. Малыш, которого нарекли Андреем, появился на свет 11 января 2019 года. Тогда многие приписывали «авторство» актеру Илье Древнову – от него у Марии уже есть три дочери – Аграфена, Серафима и Глафира.

Позже в интервью Борису Корчевникову Древнов факт отцовства опроверг, а еще спустя время появились слухи, что с таинственным инкогнито Порошина и вовсе рассталась.

Сейчас в личном профиле многодетной матери появилось видео с отдыха: на нем Мария в купальнике осуществляет смелый прыжок в море с плеч мужчины.

Именно его фолловеры Порошиной и восприняли как человека, который является избранником актрисы. В кадре мужчина выглядит достаточно крупным, у него темные волосы – все это совпадает с описанием от подруги Порошиной, которая заявляла, что новый возлюбленный Марии – русский и далек от артистического круга.

Сама Мария факт появления второй половинки в кадре пока не подтвердила. Видео она сопроводила емкой подписью.

«Воспоминания», — написала она.

Фолловеры Порошиной желают любимице искреннего, настоящего, семейного счастья. «Вы потрясающая и достойна настоящего человека!», «Надеемся, этот мужчина делает вас радостной. Или сделает в будущем», «Такая русалка обязана быть за плечами Посейдона», — высказались они.