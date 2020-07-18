«Мой «бабушкин» стиль»: Брухунова гордится, что свои модные образы составляет сама

31-летняя Татьяна Брухунова, пятая жена 74-летнего Евгения Петросяна, тщательно продумывает каждый свой выход в свет. Девушка обожает брендовые вещи – как мировой люкс, так и изделия отечественных дизайнеров, и гордо демонстрирует обновки.

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На этот раз Брухунова решила расставить все точки над i и объяснить, что ее стиль – полностью авторски продуманная концепция. И к помощи профессионалов она не обращалась никогда.

«Мой «бабушкин» стиль обсуждается вот уже два года беспрерывно, выходных и праздников», — констатировала Брухунова. И подчеркнула: «Даже когда я пришла на «Модный приговор» в качестве приглашенной ведущей образ для эфира был продуман мною».

Как всегда, среди комментаторов нашлись те, кто подверг стиль Брухуновой критике. но большинство поклонников оказались на стороне любимицы и поддержали ее.

«А мне нравится ваш этот стиль, вам он идет. Очень не обычный», «Вы очаровательны! У вас уникальный стиль! И это классно, т. к. все кругом одинаковые, а вы другая!», «Это не бабушкин стиль, а стиль леди», «У вас действительно свой неповторимый стиль. Так слышать себя, никого не копировать и оставаться при этом в тренде — мало у кого получается» — пишут в комментариях.