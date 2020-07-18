«Мне обломали крылья»: экс-солистка группы Serebro раскритиковала методы работы Фадеева

Полина Фаворская заявила, что после работы с продюсером ей пришлось потратить время на психологическое восстановление.

Экс-солистка группы Serebro Полина Фаворская обвинила своего бывшего продюсера Макса Фадеева в слишком жестких условиях работы. В октябре 2019 года стало известно, что музыкальный эксперт принял решение разорвать все контракты с участницами коллектива и отправить каждую из девушек в свободное плавание.

Позже в социальных сетях Фадеев категорично отозвался по поводу своего рабочего опыта с коллективом: Максим назвал то время «болезненными и мерзкими воспоминаниями» и заявил, что группа никогда больше не будет существовать.

Изначально Фаворская решение продюсера полностью поддерживала. Тогда она заявляла, что на сегодняшний день практически любой музыкант может продвигать сам себя, поэтому Фадеев сделал все верно. На днях же Полина разоткровенничалась и заявила, что сотрудничество с лейблом нельзя было назвать идеальным. Так, по ее словам, исполнительницам запрещали проявлять инициативу.

«Мне быстро обломали крылья. Я была наемным работником, солдатом, от которого требовали четкого исполнения задач и подчинения. О творчестве речи не шло», — передает ее слова Cosmo.

Полина также припомнила, что Фадеев часто критиковал ее за фигуру. После расторжения договора у Фаворской остался неприятный осадок, с которым ей пришлось бороться.

«После ухода из группы я заново училась себя принимать», — заявила она.