«Выживают, как могут»: артисты Филиппа Киркорова оказались на грани голода

Из-за пандемии коронавируса в плачевном состоянии оказались не только легендарные звезды, но и члены их коллективов.

Пандемия коронавируса стала главным событием 2020 года. Для многих карантин сильно ударил по карману. Артисты остались без концертов, которые приносят основной заработок, а также без корпоративов и других источников доходов. И хоть режим самоизоляции в большинстве городов России снят, звезды по-прежнему не могут собирать полные залы людей. Но в Белоруссии не было таких серьезных ограничений, поэтому и «Славянский базар» там отменять не стали.

Филипп Киркоров выступил в Витебске. Он блеснул в нескольких нарядах известных брендов. Его тотал лук от Dolce & Gabbana сразил поклонников, а перелет он совершил на частном лайнере. Певец получил именную звезду на Аллее славы, а также получил награду из рук Александра Лукашенко. Примечательно, что за кулисами мероприятия артист рассказал, что артисты его коллектива находятся на грани голода после эпидемии.

«Члены моего коллектива выживают, как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация», — поделился Филипп Бедросович.

По мнению артиста, еще не меньше двух лет шоу-бизнес будет оправляться от случившегося. Певец уверен, что зрители не смогут отдавать за билеты на его концерты и 10 тысяч рублей, так как финансовое положение у многих сильно ухудшилось. А вот сам Киркоров не стал скрывать, что может спокойной прожить на сбережения без работы как минимум 10 лет.

«За 30 лет работы у меня появились сбережения, которые я буду тратить», — похвастался артист, пишет «Собеседник».

Напомним, что недавно Киркоров похвастался подарком, который ему сделали. Теперь у певца есть собственный породистый конь, на котором будут кататься его дети Алла-Виктория и Мартин.