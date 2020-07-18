«Почему молчит Янис?»: Седокова обнажила бедра в ультраоткровенном цветастом купальнике

Отдыхающая в Майами Анна Седокова не устает баловать свою аудиторию фотографиями в купальниках. Несколько дней назад многодетная певица вместе с возлюбленным – баскетболистом Янисом Тиммой отправилась в Америку, чтобы навестить проживающую там дочь от бизнесмена Максима Чернявского. Свободное же от общения с дочерью время Седокова проводит на пляже – на каждый день у певицы припасен новый купальник. Подобным разнообразием видов может похвастаться разве что Ольга Бузова, которая также привозит на отдых по 10 различных комплектов.

Ранее фолловеры уже успели полюбоваться красным бикини в горошек, монокини в стиле «спасателей Малибу». На этот раз Анна решила выгулять очень откровенный цветастый купальник на тонких бретелях с завышенными вырезами для ног. Ранее модный эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева подчеркивала, что в текущем сезоне в неизменном тренде классические варианты расцветок – полоски, горох, цветы, однотонные яркие оттенки. Таким образом, Седокова полностью следует рекомендациям стилистов, не забывая подчеркивать собственную индивидуальность.

Наблюдатели же задались вопросом, почему претендующий на сердце Седоковой баскетболист Янис Тимма разрешает своей второй половинке выбирать столь откровенные наряды. «Почему молчит Янис?», «Раз от раза некоторые вырезы становятся все внушительнее», «Анна, ну вы же мать!», «Перебор!», — высказались они.