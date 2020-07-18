Джастин Бибер планирует вызвать в суд представителей компании Twitter

Певец Джастин Бибер намеревается дать серьезный отпор обвинениям в сексуальных домогательствах.

Как сообщает издание Deadline, артист намерен довести дело до конца, доказать свою невиновность и отсудить у женщин, которые его оклеветали, круглую сумму. Адвокаты Бибера заявили, что представителей компании Twitter вызовут в суд, чтобы те помогли установить личности женщин, обвинивших певца в изнасиловании.

Напомним, сразу с двух аккаунтов в социальной сети поступили обвинения в адрес артиста, однако женщины решили не называть свои настоящие имена, оставаясь анонимными. В современном мире подобные заявления часто разрушают карьеры артистов и звезд, однако Бибер решил бороться за свое достоинство до конца.

Первое судебное заседание уже прошло успешно, но чтобы полностью выиграть дело Биберу нужно найти женщин, написавших те злосчастные сообщения. Певец все обвинения в насилии опровергает и у него есть доказательства их ложности. Артист намеревается получить 20 миллионов долларов со своих «жертв», если дело увенчается успехом, это станет хорошим прецедентом на будущее.