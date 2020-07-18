По-деловому: Навка в классическом белоснежном костюме отметилась на дне рождения Лепса

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка отдыхает с семьей в Сочи. Там знаменитость успела встретиться с подругой Маргаритой Симоньян, которую, оказалось, не видела уже полгода, а также приняла участие в фотосессии, сменив несколько нарядов.

В день рождения Григория Лепса, который отмечает его в этом году в Сочи, Татьяна Навка отправилась вместе с мужем, чиновником Дмитрием Песковым. Для выхода в свет фигуристка выбрала классический брючный белоснежный костюм, а под жакет – черный асимметричный топ.

«Человек — великий талантище, даже в свой день весь вечер пел для своих друзей и близких! Дорогое наше Чудовище, счастья, здоровья, успеха! Береги себя и свой талант!» — поздравила Навка Лепса.

К слову, сам виновник торжества на сцену вышел в джинсах и футболке. На его вечере среди гостей замечены Александр Панайотов, Гарик Харламов, Эмин Агаларов. Кстати, вокал экс-возлюбленного Кристины Асмус для многих присутствующих стал настоящим открытием – резидент Comedy Club спел несколько хитов с именинником.