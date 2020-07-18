«Такая красота»: Нетребко прогулялась по Неаполю в струящемся платье без бретелей

Оперная звезда отправилась в третий по величине город Италии, чтобы дать несколько концертов.

Не прошло и недели с момента возвращения из отпуска Анны Нетребко с семьей, как оперная дива отправилась в другое путешествие. На этот раз мировая звезда вместе с мужем Юсифом Эйвазовым полетели в Неаполь. Там у оперных исполнителей пройдет ряд выступлений.

В первый вечер дива прогулялась по набережной залива и показала в stories своего микроблоге красивые пейзажи, от которых пришла в настоящий восторг:

«Думала ли я, что на старости своих лет я увижу вот эту панораму, — показала вид на бухту Неаполитанского залива певица. — Господи! Неаполь, Везувий, такая красота».

Для неаполитанского променада знаменитость выбрала красно-белое платье без бретелей из струящейся легкой ткани и сумочку в тон. В какой-то момент дива и вовсе пустилась в пляс – под аккомпанемент уличных музыкантов звезда весело и задорно кружилась в танце. Позже Нетребко запечатлелась в объятиях мужа на фоне Везувия. Она призналась, что прилетела в Неаполь впервые в жизни.

«Какие классные фотки! Море-море, какое море!», Потрясающий вид! Город-сказка!», «Да, это одно из самых романтических мест в мире», «Вы необыкновенная», «Италия- страна оперы, страна Верди, страна любви!!», «Анечка, чудо чудное! Вы прекрасны! Королева!» — написали поклонники.

Многие поспешили заверить Нетребко, что ей рано еще говорить о старости. По мнению большинства комментаторов, детского задора и легкости у нее в избытке, и многие вдохновляются ее примером.